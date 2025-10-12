Haberler

Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalanan K.K. tutuklandı. Operasyonda, zanlının evinden uyuşturucu madde ve silah fişekleri ele geçirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla K.K. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ve farklı silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
500
