Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla K.K. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ve farklı silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.