Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde refüje devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücü ve ailesinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, refüje devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı otomobil, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü, eşi Ayşe T. (33) ile çocukları M.M.T. (1) ve R.H.T. (6) yaralandı.

Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

