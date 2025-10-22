Haberler

Kulu'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde Ağılbaşı Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, evde hasar oluştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağılbaşı Mahallesindeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel



