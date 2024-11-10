Kulu'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda Cihan Ö. bıçakla yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili A.Ö. gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Beşkardeş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile Cihan Ö. (40) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olay sırasında A.Ö, Cihan Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Cihan Ö, kurtarılamadı.
Cihan Ö'nün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
A.Ö, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.