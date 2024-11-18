Kulu'da Araç Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sami. Ö. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde aracıyla refüje çarparak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi, Meteoroloji Kavşağı yakınlarında Sami. Ö.'nün kullandığı 06 ECK 454 plakalı otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazayı çevreden görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.