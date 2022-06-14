Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2) CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDUKonya'da Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu. CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDU Konya'da Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu. Otogar ile yakınındaki caddelerde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı. Sular altında kalan bazı yerler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mehmet YILMAZ/ KONYA, Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel Cihanbeyli Konya su Güncel Haberler

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