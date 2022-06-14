Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2)

CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDUKonya'da Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDU

Konya'da Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu. Otogar ile yakınındaki caddelerde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı. Sular altında kalan bazı yerler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet YILMAZ/ KONYA,


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

Cihanbeyli Konya su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title