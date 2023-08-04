Kulu'da 25 Yılını Dolduran Esnaflara Plaket Verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde 25 yılını dolduran ve daha uzun süredir esnaf olanlara plaket verildi. Kulu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye başkanı Murat Ünver, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdem Öztek tarafından plaketler takdim edildi.