Kulu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri coşkuyla kutlandı
Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Açılış konuşmasını emekli öğretmen Ziya Ünver yaptı. Öğrenciler şiir, müzik ve folklor gösterileri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere hediyeler takdim edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına bırakılan çenkle başlayan program Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından emekli öğretmen Ziya Ünver, açılış konuşması yaptı.
Öğrenciler hazırladıkları şiir, video gösterimi, oratoryo, folklor gösterileriyle ve müzik dinletisini sundu.
İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ve emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından program son buldu.
Yapılan programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.