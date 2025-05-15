Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ali Özgentürk için Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yönetmen, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının usta yönetmeni, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk'ün vefat haberinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi unutulmaz yapımların senaryosunda imzası bulunan Özgentürk'ün, "Hazal", "At" ve "Bekçi" gibi filmleriyle sinemaya değerli katkılar sunduğu anımsatılan mesajda, "Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.