Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'ne Gazze için Filistin bayrağı yansıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'ne Gazze için Filistin bayrağı yansıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağıyla ışıklandırdı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalınmaması gerektiğini ve dayanışmanın dünyaya duyurulduğunu belirtti.

GAZZE'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. Filistin bayrağı ile aydınlatılan kule havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazze'de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi'ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu

Kahve devi “şekersiz” ürünleriyle davalık oldu
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılık ifadesi
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret