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Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Türk Dil Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Türk Dil Bayramı Mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Türkçe’nin önemine vurgu yaptı ve halkı ana diline sahip çıkmaya davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Binlerce yıllık köklü geçmişiyle kültürümüzün taşıyıcısı, kimliğimizin temel unsuru olan Türkçemizin gücünü ve zenginliğini gururla yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık köklü geçmişiyle kültürümüzün taşıyıcısı, kimliğimizin temel unsuru olan Türkçemizin gücünü ve zenginliğini gururla yaşatıyoruz. Türk Dil Bayramı vesilesiyle, aziz milletimizin her ferdini dilimize sahip çıkmaya, çocuklarımıza ana dilimizin değerini aktarmaya davet ediyor, Türk dünyasının bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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