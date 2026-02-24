Bakan Ersoy, İsveç Süryani Cemaati heyetiyle görüştü

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı, İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Süryani cemaatinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ilettikleri talep ve önerilerini dinledik, yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren her adımı önemsiyor, değerlerimizi ve mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."