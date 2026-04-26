Bakan Ersoy: Fikri Mülkiyet Ülkelerin Geleceği İçin Vazgeçilmez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde yaptığı açıklamada, teknoloji çağında fikri mülkiyetin ülkelerin geleceği için kritik olduğunu vurguladı ve Bakanlık olarak bu alandaki çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Teknoloji çağında fikri mülkiyet, hak sahiplerine hukuki koruma aracı olmanın ötesine geçmiş ülkelerin geleceğinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki kazanımlarımızı koruma ve geliştirme noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, fikri mülkiyetin, insan yaratıcılığını koruyarak yenilikçiliği teşvik eden ve kültürel ile ekonomik gelişimi destekleyen temel bir değer olduğunu belirtti.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000'den bu yana fikri mülkiyet haklarının önemine dikkat çekmek ve yaratıcılıkla yenilikçiliğin toplumların gelişimindeki rolünü vurgulamak amacıyla kutlandığını anımsatan Ersoy, bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Spor" olarak belirlendiğini aktardı.

Bakan Ersoy, müsabakaların ekranlara taşınmasından spor belgesellerine, taraftar deneyimlerini zenginleştiren özgün çalışmalardan koreografilere, yeni teknolojilerden tasarımlara kadar her üretimin, telif hakları veya fikri mülkiyetin konusu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknoloji çağında fikri mülkiyet, hak sahiplerine hukuki koruma aracı olmanın ötesine geçmiş ülkelerin geleceğinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki kazanımlarımızı koruma ve geliştirme noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu özel günde, bilimin, kültürün ve sanatın ışığında yarınları inşa etmek amacıyla bütün eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın ve kültür-sanat sektörlerimizin Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyor, hayatımıza katkıları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

Avrupa ayağa kalktı! Görevdeki askeri uçağa ateş açıldı