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Bakan Ersoy: Ayasofya'yı tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz

Bakan Ersoy: Ayasofya'yı tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Ayasofya'da sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, başlatılan dört etaplı restorasyon uygulamasının üçünün tamamlandığını belirtti.

Ayasofya'nın minare, kubbe ve mozaiklerinde hassas çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ersoy, ana kubbede ibadet ve restorasyon faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesine imkan sağlayan sistemin uygulandığını ifade etti.

Ayasofya'nın yer altında bulunan mirasının da aynı hassasiyetle korunduğunu belirten Ersoy, "Minarelerinde ezanın, salonlarında Kur'an'ın yankılandığı bu eşsiz mabedi gözümüz gibi koruyarak insanlığı çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nesillerimize ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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