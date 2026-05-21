8. Etnospor Kültür Festivali Başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen "8. Etno spor Kültür Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, kültürün bir toplumun hafızası ve geçmiş ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprü olduğunu söyledi.

Festivalin bu yılki temelini barış, dayanışma, saygı ve gelenek olmak üzere 4 güçlü değerin oluşturduğunu belirten Ersoy, "İnanıyoruz ki bu çağrı ne kadar çok gönle ulaşırsa, ortak geleceğimiz adına o kadar büyük bir adım atılmış olacaktır. Bu yıl festivalimizde 24 ülkeden yüzlerce gelenek, bizlere insanlık tarihinin köklerini hatırlatacak." ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yüzlerce sporcu, sanatçı ve kültür elçisinin festivale katıldığını aktaran Ersoy, "Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken, ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulacak. Dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleri de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olacak. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşacak." dedi.

"Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek"

Bakan Ersoy, festivalde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarının birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğine işaret ederek, "Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak." diye konuştu.

Festivalde bu yıl da "oynamak her çocuğun hakkıdır" anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"(Çocuklar) Sizin için hazırlanan oyun alanlarında, atölyelerde ve sahne etkinliklerinde doyasıya eğlenin, köklerinizle bağ kurun. Çünkü geleneklerimiz, sizlerin omuzlarında geleceğe taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı ve büyük bir organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a, kıymetli ekibine, bakanlığımızın değerli çalışanlarına ve uzak yakın demeden buraya gelerek kültürlerini bizimle paylaşan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum."

Festival hakkında

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Mayıs'a kadar devam edecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunuyor.

Festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürecek.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlanırken ziyaretçiler, birçok geleneksel lezzeti de deneyimleme fırsatı yakalayacak.