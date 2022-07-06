Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türk Kültür Haftası kapsamında Arnavutluk'u ziyaret etti.

Yavuz, Tiran'daki Büyük Göl Parkını ziyaret ederek burada Mevlana İdris Zengin'in Arnavutçaya çevrilen "Küçük Süpermen" kitabının doğada okunması projesine katıldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve diğer Türk ve Arnavut kurumları iş birliğinde yapıldı.

Park ziyaretinde Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Tiran Belediyesi Parklar ve Rekreasyon Ajansı Genel Müdürü Erinda Fino, Türk yazarlar, aile ve çocukları da yer aldı.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk halkının bütün etkinliklere çok ilgi gösterdiğini aktararak "Amacımız kültür ve sanat birlikteliğiyle iki ülke toplumlarının birbirini daha fazla tanımasını sağlamak." dedi.

Festivalin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının Arnavutluk Kültür Bakanlığıyla iş birliğinde gerçekleştiğini kaydeden Yavuz, Arnavutluk Kültür Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Tiran Belediye Başkanı'na teşekkürlerini sundu.

Yavuz, gün içerisinde Arnavutluk Milli Kütüphanesinde düzenlenen "Arnavutçada Türk Edebiyatı" sergisi ile "Yakın Temas" güncel sanat sergisini ziyaret edecek farklı kültürel etkinliklere katılacak.

29 Haziran'da başlayan Türk Kültür Haftası etkinlikleri 7 Temmuz'da sona erecek.