Haberler

"ESKADER Kültür Sanat Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESKADER tarafından verilen geleneksel Kültür Sanat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. 2025'te yayımlanan kitaplar ve kültürel çalışmalarla ödüller, çeşitli dallarda sahiplerini buldu.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

ESKADER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2025'te yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar değerlendirilerek, kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

"Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Muhittin Gümüş'e, "Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü" Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a, "Üstün Hizmet Ödülleri" Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Dr. Kamil Uğurlu'ya takdim edilecek. "Özel Ödül" ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli'ye verilecek.

"Anlatı" dalında Rabia Babaoğlu, "Araştırma-İnceleme" dalında Mücahit Gültekin, "Biyografi" dalında Fatih Dalgalı, "Çocuk Kitabı" dalında Ecrin Yüntem, "Deneme" dalında Hüseyin Çolak ödüle değer bulundu.

"Dil" ödülü Reyhan Çınar, "Düşünce" ödülü Adem İnce, "Karikatür" ödülü Muammer Erkul, "Portre" ödülü Mustafa Everdi, "Hikaye" ödülü Hale Sert, "Roman" ödülü Ayşe Filiz Yavuz'a takdim edilecek.

"Dergi" ödülüne Geçerken, "Seyahat" ödülüne Taha Kılınç, "Şiir" ödülüne Ulaş Konuk, "Sosyal Medya" ödülüne Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya layık görüldü.

"Radyo Programı" ödülü ise TRT Radyo 1'de Harun Yöndem'in "Toplum Çevre İnsan" programının oldu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler