"ESKADER Kültür Sanat Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

ESKADER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2025'te yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar değerlendirilerek, kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

"Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Muhittin Gümüş'e, "Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü" Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a, "Üstün Hizmet Ödülleri" Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Dr. Kamil Uğurlu'ya takdim edilecek. "Özel Ödül" ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli'ye verilecek.

"Anlatı" dalında Rabia Babaoğlu, "Araştırma-İnceleme" dalında Mücahit Gültekin, "Biyografi" dalında Fatih Dalgalı, "Çocuk Kitabı" dalında Ecrin Yüntem, "Deneme" dalında Hüseyin Çolak ödüle değer bulundu.

"Dil" ödülü Reyhan Çınar, "Düşünce" ödülü Adem İnce, "Karikatür" ödülü Muammer Erkul, "Portre" ödülü Mustafa Everdi, "Hikaye" ödülü Hale Sert, "Roman" ödülü Ayşe Filiz Yavuz'a takdim edilecek.

"Dergi" ödülüne Geçerken, "Seyahat" ödülüne Taha Kılınç, "Şiir" ödülüne Ulaş Konuk, "Sosyal Medya" ödülüne Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya layık görüldü.

"Radyo Programı" ödülü ise TRT Radyo 1'de Harun Yöndem'in "Toplum Çevre İnsan" programının oldu.