Kulp'ta Viyadük İnşaatında İskele Çöktü: Yaralılar Var

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. İskele altında kalan bazı işçiler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi. İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.