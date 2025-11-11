Kulp'ta Viyadük İnşaatında İskele Çöktü: Yaralılar Var
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki viyadük inşaatında gerçekleşen iskele çökmesi sonucu bazı işçiler yaralandı. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi. İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.