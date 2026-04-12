Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli kişinin cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın cansız bedeni bulundu.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'ne bağlı Deveboynu Küme Evleri kırsalında ot toplamaya giden kişi, yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cesedin, Kulp ilçesinin kırsal Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'a ait olduğu tespit edildi.