Kulp'ta 19 Kasım'da yıkılan köprü çevresindeki iş makinesi sağanakta su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19 Kasım'da İnikan Deresi'nin taşması sonucu yıkılan beton köprünün çevresinde çalışma yürüten iş makinesi sağanakta su altında kaldı. Kentte cadde ve sokaklarda su birikti; sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zemin kattaki bazı iş yerlerini su bastı.
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde beton köprünün çevresinde çalışma yürüten iş makinesi, sağanakla birlikte su altında kaldı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklarda sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Zemin kattaki bazı iş yerlerini de su bastı. Kulp ilçesinde de 19 Kasım'da İnikan Deresi'nin taşması sonucu yıkılan beton köprünün çevresinde çalışma yürüten iş makinesi, sağanakla birlikte su altında kaldı.