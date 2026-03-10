Haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Maysa ve Bulut Müzikali sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Maysa ve Bulut Müzikali çocuklarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Maysa ve Bulut Müzikali çocuklarla buluştu.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Maysa ve Bulut'un müzikali sahnelendi.

Maysa ve Bulut'un sıkı dostluklarını anlatan müzikalde, yardımlaşma, oba hayatı ve hayvancılık gibi konular çocuklara anlatıldı.

Çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlenen müzikalde, şarkılara eşlik eden minikler eğlenceli anlar yaşadı.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri çocuklara yönelik gösteriler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!