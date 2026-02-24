Haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" çocuklarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" çocuklarla buluştu.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, geleneksel gölge oyununun karakterleri Hacivat ile Karagöz, TRT Çocuk ekranlarında yer alan "Hay Hak" konseptiyle sahneye taşındı.

Gösteride, ramazana özgü kültürel unsurlar müzikal anlatımla izleyiciye sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Etimesgut Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ortaoyunu sergilendi.

Öğrenciler, klasik ramazan eğlencelerinin temel unsurlarını güncel toplumsal konularla ele alarak eski ramazanların ruhunu sahneye yansıttı.

Öte yandan, çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı