Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti Açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığın atölyelerini ziyaret etti.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı alanındaki atölyeleri yerinde inceledi.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bu sene "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin ikincisinin çok daha fazla katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Kültür ve Kültür Bakanlığının farklı sanat kurumlarının çalışmaları ve etkinlikleriyle Külliye'de Ramazan programında yer aldığını belirten Ersoy, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarımız üç önemli konser verecek. Bunların biri, Burak Kut'un solist olacağı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 'Senfonik İlahiler Konseri'. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca düzenlenecek Ahmet Özhan'ın solist olarak katılacağı bir konserimiz olacak. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz da bir konser verecek. Halkımızı konserlerle ağırlayacağız." dedi.

Külliye'de Ramazan programı kapsamında Bakanlığa bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün birçok etkinliğinin olduğunu da anımsatan Ersoy, Nihat Hatipoğlu, Fatih Koca, Mehmet Kemiksiz'in din üzerine vatandaşlarla özel sohbet toplantılarının da etkinlik kapsamında yapıldığını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Çocukların da ilgiyle takip ettiği çocuk etkinliklerinin yansımasını Külliye'de Ramazan etkinliklerinde görüyoruz. Özellikle küçük çocuklarımız etkinliklere fazla katılım gösteriyor. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce gerçekleşen atölyelerde özellikle unutulmaya yüz tutmuş, yaşatmak istediğimiz ve gelecek nesillere miras bırakmak istediğimiz, kültürümüze ait zanaatkarlıkların öğretildiği atölyeleri çocuklarımızın deneyimlemesini sağlıyoruz. Beni sevindiren, bu sene çok daha fazla organize, çok daha fazla katılımın olduğu etkinlikler silsilesi oluyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı, bu fırsatı kaçırmadan ramazan boyunca etkinliklere katılması için buraya davet ediyoruz."

Ersoy'a ziyareti sırasında Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de eşlik etti.