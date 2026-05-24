Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Mutlak butlan tartışmaları sonrası CHP’de yaşanan gerilim giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile önceki gün yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 4 VEKİL ŞARTI

Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e yakınlığıyla bilinen 4 milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu isimler CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “HAYIR” YANITI

Özgür Özel’in ise Kılıçdaroğlu’nun talebine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Nefes gazetesindeki habere göre; görüşmede Özel’in, söz konusu isteğe “hayır” yanıtı verdiği iddia edildi.

“KURULTAY İÇİN ÖN ŞART” İDDİASI

Kılıçdaroğlu cephesinden aktarılan bilgilere göre, CHP’nin erken tarihte kurultaya gidebilmesi için bu isimlerin partiden uzaklaştırılması ön şart olarak gündeme getirildi.

Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri ise Özgür Özel’in grup başkanı olması nedeniyle gerekli adımları atabilecek yetkiye sahip olduğunu savundu.

DİSİPLİN KURULU ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, söz konusu milletvekillerinin disiplin kuruluna sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı parti kaynakları, ihraç sürecinin başlatılmasının kurultay süreci açısından kritik olduğunu öne sürdü.

