Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü Oğuz Şeker hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Oğuz Şeker (26) idaresindeki 20 SU 620 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Şeker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak