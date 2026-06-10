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Manisa'da 2 TIR çarpıştı; 2 yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR'ın şerit değiştirmesi sonucu iki TIR çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı, birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada her iki TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi Peribacaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Ö.'ün (38) kontrolünü yitirdiği 35 CBY 504 plakalı TIR, şeride geçip, Hasan H. A. (62) idaresindeki 66 PF 568 plakalı TIR ile çarpıştı. 66 PF 568 plakalı TIR'ın kupası araçtan ayrıldığı kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki TIR şoförü, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönü de kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan İzmir–Ankara D300 kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: HASAN YİĞEN/KULA,(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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