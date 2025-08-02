Kula'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kula'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Diğer bir yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ali G. idaresindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü, Uşak-İzmir kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Arif Öztürk'ün (58) kullandığı 45 U 3063 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk (59) ve Ayşe K. (51) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arif ve Ayşe Öztürk çifti kurtarılamadı, Ayşe K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otobüs şoförü Ali G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız

O parti kendi gemileriyle Gazze'ye gidiyor! Genel Başkan açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nda su seviyesi azaldı

Bir kentimizin sembolünde durum içler acısı! Görenler hayrete düşüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.