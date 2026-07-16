Haberler

Manisa'da çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan yangın badem ağaçlarına sıçradı. 10 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp badem ağaçlarına sıçrayan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Balıbey Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra badem ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile Kula Belediyesi iş makinaları sevk edildi.

Yangına 3 arazöz, 1 helikopter, 3 orman ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, tanker ve iş makinaları ile 30 traktör müdahale etti.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündem oldu! Aslında sinyali vermiş
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli