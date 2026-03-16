AK Parti'li Kasapoğlu, Manisa'da iftar programına katıldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde düzenlenen iftar programına eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Kulalı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da katıldı.

Kula Kaymakamlığı tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, çevre ilçelerin AK Parti ilçe başkanları, daire amirleri, STK oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek bu mübarek ayın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Kasapoğlu, ramazanın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek böylesi anlamlı bir buluşmada vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, bu tür programların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladığını ifade etti. Özkan, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Böylesine anlamlı bir sofrada vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

