AK Parti'li Kasapoğlu, Manisa'da iftar programına katıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, böyle programların birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade ettiler.

MANİSA'nın Kula ilçesinde düzenlenen iftar programına eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Kulalı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da katıldı.

Kula Kaymakamlığı tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, çevre ilçelerin AK Parti ilçe başkanları, daire amirleri, STK oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek bu mübarek ayın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Kasapoğlu, ramazanın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek böylesi anlamlı bir buluşmada vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, bu tür programların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladığını ifade etti. Özkan, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Böylesine anlamlı bir sofrada vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı