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CHP'li belediye başkanı darp iddiasıyla tutuklandı

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Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

CHP'Lİ İSİMLER ADLİYEYE GELDİ

Dönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hikmet Dönmez Kula Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nuri Aga:

Bir X partisinin belediye başkanı olsa tutuksuz yargılanırdı kanımca...

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