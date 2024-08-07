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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı

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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in tutuklu şoförü Mustafa Onur Aksoy ile koruması Rıza Gidiş, serbest bırakıldı. Başkan Dönmez, aileleri ve sevenleri tarafından cezaevi önünde karşılandı.

MANİSA'nın Kula Belediyesi'nde 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla gözaltına alınarak 'yağma suçuna azmettirme' den tutuklanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den sonra tutuklu şoförü Mustafa Onur Aksoy ile koruması Rıza Gidiş de serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak Aksoy ve Gidiş'i cezaevi önünde Başkan Dönmez, aileleri ve sevenleri karşıladı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 27 Haziran'da belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. İddiaya göre, M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri ile Başkan Dönmez arasında arbede yaşandı. Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez'in koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy, firma yetkilileri M.U ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet sonrası Başkan Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN: FİRMA YETKİLİLERİ SALDIRDI

Başkan Dönmez'in, ilk ifadesinde, sözleşmesi feshedilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine Aksoy ve Gidiş'in olaya müdahale ettiğini söylediği öğrenildi. Başkan Dönmez de Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.U. ve H.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Başkan Dönmez ise 30 Haziran'da sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı. 29 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Başkan Dönmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, koruması ve şoförün ise tutukluluk haline devam edilmesi kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş de dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başkan Dönmez, Aksoy ve Gidiş'in aileleri ve sevenleri, Salihli Cezaevi önünde serbest bırakılan Aksoy ve Gidiş'i karşıladı.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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