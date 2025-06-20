Kuğulu Park'ta 15 Yıl Sonra Beyaz Kuğu Yumurtladı

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Ankara'nın Kuğulu Parkı'nda 15 yıl aradan sonra ilk kez bir beyaz kuğu yumurtadan çıktı. Yavru kuğu, annesiyle birlikte koruma altında tutuluyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra bir ilk: Beyaz kuğu yumurtadan çıktı

ANKARA - Ankara'nın simge alanlarından Kuğulu Park'ta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz bir kuğu dünyaya geldi.

Ankara'da parkın adını aldığı kuğular arasında uzun süredir görülmeyen beyaz kuğu doğumu, gerçekleşti. İki hafta önce yumurtadan çıkan yavru kuğu, annesiyle birlikte parkta koruma altında tutuluyor. Park görevlilerinden alınan bilgiye göre, yavru kuğunun sağlık durumu iyi ve gelişimi yakından takip ediliyor. Yeni doğan yavruyla birlikte Kuğulu Park'taki beyaz kuğu sayısı 3'e yükseldi. Parkta ayrıca 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bulunuyor. Kuğular ve ördekler, park içindeki özel gölette yaşamlarını sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği parkta, yavru kuğuya yoğun ilgi gösterildi. Bazı ziyaretçiler doğumu "umut verici" olarak değerlendirirken, özellikle çocuklar beyaz kuğuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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