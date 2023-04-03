Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nda Temizlik Zamanı

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde işçiler Pazar günü, Yahudiler için kutsal kabul edilen Ağlama Duvarı'nın taşları arasına sıkıştırılmış el yazısı notları toplamaya başladı.

Yahudi Yeni Yılı ve Hamursuz Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki defa, Ağlama Duvarı'nın baş hahamı, ekibi ile duvarı temizliyor ve ibadet etmeye gelenlerin bıraktığı notları, duvarın yapısal bütünlüğünü korumak için topluyor.

Ağlama Duvarı'na dua notları sıkıştırma geleneğinin uzun bir geçmişi var. Her yıl dünyanın her yerinden insanlar, antik taşların boşluklarına dualarını yerleştirmek için Ağlama Duvarı'na geliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.(XHTV)