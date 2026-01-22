Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
İsrail polisinin gözetiminde, işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinde düzenlenen baskında, kışkırtıcı tutum sergileyen İsrailliler Talmudik ayinler gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklar, baskının birçok İsrailli tarafından topluca yapıldığını bildirdi.
İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, avluda Talmudik ayinler yaparak, kışkırtıcı tutum ve davranışlarda bulundu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, baskın İsrail polisinin gözetiminde gerçekleşti.
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, topluluklar halinde Aksa'ya baskın yaptı. Avluda kışkırtıcı turlar atan İsrailliler, İsrail polis gücünün himayesinde Talmudik ayinler düzenledi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel