Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1) - Haberler

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Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıllar önce İsrail tarafından yıkılan Meğaribe Mahallesi'ni anılarında yaşatıyor.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıllar önce İsrail tarafından yıkılan Meğaribe Mahallesi'ni anılarında yaşatıyor.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından yıktığı 800 yıllık Meğaribe Mahallesi, Filistinlilerin işgal öncesi Kudüs dönemine ilişkin sembollerinden biriydi.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Melik el-Efdal tarafından vakıf arazisine dönüştürülen ve Kudüs'ün fethine katılan Faslı mücahitlerin yerleştirildiği bölge tarihi açıdan da büyük önem taşıyordu.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail tarafından yıkılan mahallede Eyyubi, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait 135 tarihi eser bulunuyordu.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

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