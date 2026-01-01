Kudüs Valiliği: İsrail, 5 yılda kentte 144 Filistinliyi öldürdü ve 11 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı

İsrail'in 5 yılda Kudüs kentinde 144 Filistinliyi öldürdüğü ve 11 bin 500 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Kudüs Valiliği, son beş yılda İsrail'in Kudüs kenti ve kentte yaşayan Filistinlilere yönelik süregelen ihlallerini konu alan geniş bir rapor yayımladı.

Kudüs'te halkı, mülkleri ve kutsal mekanları hedef alan sistematik tırmanışın belgelendiği aktarılan raporda, "İsrail, Kudüs kentinde söz konusu dönemde 144 Filistinliyi öldürdü ve 51'inin naaşını alıkoymaya devam ediyor." denildi.

Bu durum "toplu cezalandırma politikası ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olarak nitelendirilen raporda, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs'teki mahallelere defalarca düzenlediği baskınlar sırasında 6 bin 528 kişinin yaralandığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 bin 555 Filistinlinin gözaltına alındığı ve belgelendi.

Raporda, Mescid-i Aksa'da yeni bir Yahudileştirme gerçeği dayatma ve statükoyu değiştirme girişimlerinin bir parçası olarak, 74 bin 114'ü 2025'te olmak üzere beş yılda Aksa'nın avlularına 289 bin 497 yerleşimcinin baskın gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yıkım ve zorla yerinden etmeler bağlamında İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve tesisleri hedef alan 1732 yıkım ve tahrip gerçekleştirdiği belirtilen raporda, İsrail tarafından 1439 yıkım, el koyma ve tahliye uyarısının yapıldığı bunun konut krizini derinleştirdiği ve çok sayıda Filistinli ailenin yerinden edilmesine yol açtığı kaydedildi.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1467 saldırı gerçekleştirdiği de belgelenerek, çoğu Mescid-i Aksa ile ilgili olmak üzere binlerce yargı kararı çıkarıldığı, bunlar arasında 1491 fiili hapis cezası ve 2 bin 386 uzaklaştırma kararının bulunduğu ifade edildi.