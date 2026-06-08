İsrail Ordusu: İran'dan Fırlatılan İkinci Bir Füze Dalgasını Tespit Ettik
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan ikinci füze dalgasını tespit etti. Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi ve sirenler çaldı.
KUDÜS, 8 Haziran (Xinhua) -- Kudüs semalarında İsrail hava savunma sistemlerince fırlatılan önleyici füzelerin bıraktığı izler görülüyor, 8 Haziran 2026.
İsrail ordusu pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan ikinci bir füze dalgasını tespit ettiklerini belirtti.
Füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çaldığı bildirildi. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua