Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
Güncel Haberler
Görüntü Dökümü: Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar Gazzeli çocukların destek sloganları atması Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs...
Görüntü Dökümü:
Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar
Gazzeli çocukların destek sloganları atması
Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi
Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından Refah kentinde askeri geçit töreni düzenledi.
Kaynak: AA / Mohammed Dahlan - Güncel