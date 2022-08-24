Kudüs Seriyyeleri, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi Güncel Haberler Görüntü Dökümü: Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar Gazzeli çocukların destek sloganları atması Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs... Görüntü Dökümü: Kudüs Seriyyeleri'nin geçitinden detaylar Gazzeli çocukların destek sloganları atması Gazzeli kadınların çiçek yaprakları atarak destek vermesi Süslü balonlar ve Filistinli askerlerin resimlerinin taşınması GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından Refah kentinde askeri geçit töreni düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Dahlan İsrail Gazze Kudüs Güncel Haberler

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