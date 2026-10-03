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Kudüs Latin Patriği, Gazze'de öldürülen 2 Hristiyan kadın için taziye yayımladı

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Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa ve Gazze'deki Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında öldürülen 2 Filistinli Hristiyan kadın için taziye yayımladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve Gazze'deki Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında öldürülen 2 Filistinli Hristiyan kadın için taziye mesajı yayımladı.

Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Pizzaballa, Gazze kentindeki İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Meysa Hıdır İbrahim Ebu Davud ile Mari Hafız Mişel Neccar için "büyük üzüntü ve keder" duyduğunu belirtti.

Pizzaballa, Kudüs Latin Patrikhanesi, din adamları ve cemaat adına hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Gazze'deki Hristiyanlara başsağlığı diledi.

Gazze kentindeki Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesi de Meysa ve Mari için taziye mesajı yayımladı.

Kilisenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Patrik Vekili Başpiskopos Aleksios, kilisenin papazı Arşimandrit Silas ve cemaat adına, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

İsrail'in bu sabah Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi bombalaması sonucu 2'si Hristiyan kadın, 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve bölgede geniş çaplı yıkım oluşmuştu.

Kaynak: AA
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