Kudüs İbrani Üniversitesi'nde "Konfüçyüs Günü" Etkinliklerle Kutlandı
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KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenciler Çin kültür festivali "Konfüçyüs Günü" kapsamındaki etkinlikte Çin mantısı yapmayı öğreniyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenciler Çin kültür festivali "Konfüçyüs Günü" kapsamındaki etkinlikte Çin mantısı yapmayı öğreniyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel