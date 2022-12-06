Kudüs İbrani Üniversitesi'nde "Konfüçyüs Günü" Etkinliklerle Kutlandı Güncel Haberler KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenciler Çin kültür festivali "Konfüçyüs Günü" kapsamındaki etkinlikte Çin mantısı yapmayı öğreniyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua) KUDÜS, 6 Aralık (Xinhua) -- Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenciler Çin kültür festivali "Konfüçyüs Günü" kapsamındaki etkinlikte Çin mantısı yapmayı öğreniyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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