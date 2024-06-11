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Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için veda programı düzenlendi

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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda programı düzenledi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer için görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda programı düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otelde düzenlenen programa, Büyükelçi Demirer'in yanı sıra Türkiye'nin Filistin'deki misyon temsilcileri ve Kudüs'ün ileri gelenleri katıldı.

Şeyh Sabri, programın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükelçi Demirer'in Kudüs'ü sevdiğini ve Kudüs'ün de kendisini sevdiğini vurgulayarak, "Kudüs kenti, kendisini seven herkesi kucaklar. Biz, kardeşim Ahmet Rıza'yı her daim ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacağız." dedi

Kudüs'ün vefakar bir şehir olduğunu ifade eden Şeyh Sabri, Büyükelçi Demirer'in Kudüs'ten ayrılmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Büyükelçi Demirer de, Şeyh İkrime Sabri ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti'ne veda programı için teşekkür ederek, Mescid-i Aksa'ya komşu olarak yaşamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kudüs'te işgalin günbegün arttığına dikkati çeken Demirer, Filistin halkının işgale karşı mücadelesiyle tüm insanlığa örnek olduğunu vurguladı.

Demirer, Gazze Şeridi'nde insanlığın gözü önünde büyük bir vahşet yaşandığına işaret ederek, tüm bunlara rağmen gücünü Mescid-i Aksa'dan alan bir azimle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Programın ardından Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Yüksek İslam Heyeti adına Büyükelçi Demirer'e Mescid-i Aksa işlemeli bir plaket takdim etti.

Demirer'in onuruna verilen yemeğin ardından da toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyükelçi Demirer, Aralık 2019'da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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