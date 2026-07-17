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Kazdağları'nın eteklerindeki Küçükkuyu havadan görüntülendi

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Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinin dronla çekilen görüntüleri, deniz, Kazdağları ve yerleşimin uyumunu yansıtıyor. Yaz mevsimiyle sahil bandı, işletmeler ve balıkçı barınağı da görüntülendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi dronla görüntülendi.

Dronla kaydedilen görüntülerde, denizle iç içe yerleşim dokusu, kıyıya paralel uzanan sahil yolu, turuncu kiremitli evler ve balıkçı barınağı dikkati çekti.

Edremit Körfezi kıyısındaki beldede, yaz mevsimiyle birlikte hareketlenen sahil bandı, kıyıdaki işletmeler, denize girenler ve limana bağlı tekneler aynı karelerde yer aldı.

Ayrıca mendirekle çevrili Küçükkuyu Balıkçı Barınağı, körfeze açılan kıyı hattı ve kıyı boyunca uzanan yerleşim alanları görüntülere yansıdı.

Bir yanda körfezin sakin suları, diğer yanda Kazdağları'nın yamaçlarına doğru yükselen yerleşim alanlarının havadan görüntüsü bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.

Kaynak: AA / Can Yücel
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