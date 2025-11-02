Haberler

Küçükelmalı Tabiat Parkı Sonbahar Renkleri ile Büyülüyor

Küçükelmalı Tabiat Parkı Sonbahar Renkleri ile Büyülüyor
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut Göleti, sonbaharın renkleriyle süslendi. Ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında keyifli yürüyüşler yapıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

Yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göletlerinin kıvrımlı yollarıyla bütünleşti.

Özellikle hafta sonları buralara gelip kamp ve gezi yapan ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzellikleri inceliyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri dronla havadan görüntülendi.

Bozcaarmut Göleti'ne Bursa'dan eşi ve arkadaşıyla hafta sonu için kamp yapmaya gelen 28 yaşındaki Asena Domaniç, AA muhabirine, etraftaki doğal güzelliğe hayran kaldığını, bölgeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

Domaniç'in eşi 27 yaşındaki Oğuzhan Domaniç de çevrede adeta renk cümbüşü yaşandığını, bölgeyi herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
