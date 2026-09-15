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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden "Olta Terapi" programı

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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlüler ile adli süreçteki çocukların sosyal uyumlarını güçlendirmek ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla "Maddeyi Bırak Balık Tut" sloganıyla "Olta Terapi" programı başlattı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlüler ile adli süreçteki çocukların sosyal uyumlarını güçlendirmek ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla "Maddeyi Bırak Balık Tut" sloganıyla "Olta Terapi" programı başlattı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, yükümlülere Başakşehir İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından olta balıkçılığı eğitimi verildi.

Eğitimde balıkçılığın temel kuralları, doğanın ve su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir balıkçılık konuları anlatıldı. Eğitimin ardından programın ilk oturumu Galata Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

"Olta Terapi" programıyla katılımcıların doğayla vakit geçirerek sabır, dikkat, özdenetim ve öfke kontrolü becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra grup çalışmaları ve psikososyal destek uygulamalarıyla yükümlülerin sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi planlanırken, programın farklı deniz kıyıları, gölet, baraj ve akarsu alanlarında sürdürülmesi bekleniyor.

Etkinliğe Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, Müdür Yardımcısı Yaşar Tok, Şef Ersin Çalışkan, Denetimli Serbestlik Uzmanı Elif Karakuş ve yükümlüler katıldı.

Kaynak: AA
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