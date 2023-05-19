Küçükçekmece Demir Sahası'ndaki tankerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Küçükçekmece Demir Sahası'nda makine dairesinde yangın çıkan tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı kurtarma gemilerince müdahale ediliyor.

Küçükçekmece Demir Sahası'nda makine dairesinde yangın çıkan tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı kurtarma gemilerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, "ATA VOYAGER" isimli 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine KEGM'e bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin tankerde çıkan yangına müdahalesi sürüyor.