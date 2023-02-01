Kedi tekmeleyen hayvan düşmanının ifadesi ortaya çıktı: Site yönetimine verdiğim bir tepkiydi

Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu'nun ifadesi ortaya çıktı. Koyuncu ifadesinde "Site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi sitede besliyor. Kediler üzerinden beni tahrik ediyorlar. Onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Aslında site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi" dedi.

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERMİŞ OLDUĞUM BİR TEPKİYDİ"

Aytuğ Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Aytuğ Koyuncu adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.