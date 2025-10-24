Haberler

Küçükçekmece'de Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Küçükçekmece'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve polis inceleme başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü İshak Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 34 USC 23 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle sokakta bulunan 3 araç daha hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü İshak Ç. ve yolcu koltuğundaki Abdullah A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

