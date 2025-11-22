Küçükçekmece'de Tren Garındaki Konteynerde Yangın
Küçükçekmece'de Halkalı Tren Garı'ndaki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Küçükçekmece'de tren garındaki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Tren Garı'ndaki bir konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu tespit edilen konteynerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel