Trafikte tartıştığı kişinin önünü keserek bıçaklamaya çalıştı
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücünün önünü keserek bıçaklamaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı. 34 CRS 190 plakalı otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı. Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.