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Küçükçekmece'de su tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de su tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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- Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Küçükçekmece'de, belediyenin su tankerinin çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sultan Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen kadına Küçükçekmece Belediyesine ait su tankeri çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın tankerin altında ezildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise su tankerinin sürücüsünü emniyete götürdü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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